Москва, , 18:16 — REGNUM К дому мужчины, которого подозревают в убийстве двух человек и ранении еще четырех во время стрельбы на юго-востоке Москвы, прибыли саперы. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «112».

Проверка подозрительно сумки сапером

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"Взрывотехники обследуют квартиру, следователи проводят обыск», — отмечает автор публикации.

В доказательство своих слов ТГ-канал опубликовал видео, на котором запечатлён полицейский микроавтобус. С боку машины написано: «Инженерно-саперный центр».

Как сообщало ИА REGNUM, задержавший предполагаемого преступника старший лейтенант полиции Георгий Домолаев заявил, что тот оказывал сопротивление.

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