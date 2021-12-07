Москва, 7 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 7 декабря, на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Andrey Belenko Аэропорт «Домодедово»

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Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» отменено три рейса и 15 рейсов задержано, «Шереметьево» отменено два рейса и 11 рейсов задержано, во «Внуково» задерживается 12 рейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее столичное управление МЧС Россиипредупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве 7 декабря.