Москва, 7 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В России около 72 миллионов человек получили по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса, полный курс вакцинации прошли почти 65 миллионов человек. Об этом сообщил 7 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Всего провакцинированы сегодня около 72 миллиона наших граждан. Полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава также отметил «позитивную динамику» по вакцинации лиц старше 60 лет, сообщив, что прививки на сегодняшний день получили 61,7% пожилых граждан.

Всего, согласно данным Минздрава, охват вакцинацией в России превысил 62% от численности взрослого населения страны.