Лондон, 7 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Украине нужна защита от возможного нападения, поэтому британские власти приняли решение, согласно которому Киев нуждается в большей оборонной помощи, заявила 7 декабря заместитель британского министра иностранных дел Виктория Форд в парламенте Великобритании.

Солдат из Королевских военно-воздушных сил Британии

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Заявив, что Лондон поддерживает Украину, она пояснила, что власти Британии рассматривают вопрос о возможности «расширения исключительно оборонной поддержки Украине, чтобы помочь Украине защитить себя». После этих слов британский дипломат заявила, что Москве необходимо «вернуться к дипломатическим каналам», отказавшись от эскалации ситуации» у границы Украины.

Она добавила, что накануне, 6 декабря, высшие руководители США, Франции, Германии и Италии провели переговоры: таким образом они подготовились к видеовстрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Они сформулировали свои пожелания, которые Байден намерен протранслировать на переговорах 7 декабря. Речь идёт о претензиях Запада к России из-за Украины.