Берлин, 7 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Немецкие промышленные компании неожиданно значительно увеличили объемы производства в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем, общий объем производства увеличился на 2,8 процента, объявило Федеральное статистическое управление в Висбадене. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 7 декабря.

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Аналитики прежде прогнозировали незначительный рост производства, оценив его всего в один процент. Кроме того, по новым данным, сентябрьский результат оказался не таким слабым, как предполагалось ранее.

Экономисты объясняют хорошие показатели, прежде всего, развитием автомобильного сектора. «Неожиданно мощный рост промышленного производства в октябре частично связан с восстановлением производства автомобилей», — заявил главный экономист банка Commerzbank Йорг Кремер.

Тем не менее около 75% компаний по-прежнему жалуются, что нехватка материалов препятствует их производству. Кроме того, высокая заболеваемость может вызвать закрытие портов и дальнейшее затруднение доставки.

«Несмотря на хорошие производственные показатели в октябре, немецкой промышленности все еще предстоит справиться с целым рядом препятствий», — отметил Кремер.