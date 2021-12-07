Иркутск, 25 мая, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Значительное увеличение иностранного турпотока на Байкал в 2017 году подтверждено официально: он вырос на 34,5% — до 211 тысяч человек. Также известно, что примерно половина из всех туристов, побывавших в Иркутской области, это граждане Китая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Уровень доходов граждан Китая вырос за последние 10 лет, и китайские туристы путешествуют не только по России, но и по всему миру. Так как Россия и Китай — соседи, про Байкал там очень хорошо знают», — цитирует ircity.ru слова руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной.

Помимо посёлков Хужир и Листвянка, которые входят в десятку популярных курортов России среди иностранных туристов, туристы из Поднебесной проявляют большой интерес к Ангарску, а конкретно — к продукции ведущего производителя мороженого в Сибири и Дальнем Востоке — фабрики «Ангария», которая выпускает пломбир по рецептам 1953 года. Однако, по словам директора муниципального учреждения «Информационно-туристической службы Иркутска» Романа Романова, организованные группы туристов туда пока не отправляют.

«Ангарск нам отвечает, что и так всё забито, мест нет. Спрос есть, но всех мы туда включить не можем», — заявил Роман Романов.

Между тем, Байкал, который вошёл в тройку самых перспективных направлений для экотуризма, от этого самого экотуризма в последние годы заметно и пострадал. Дело не только в том, что китайские группы туристов пользуются услугами своих туристических компаний и гидов (они говорят, что Байкал — это временно русская территория) и особой чистоплотностью при посещении заповедных мест не отличаются.

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По наблюдению местных жителей, многочисленные гостиницы, которые как грибы после дождя растут на побережье священного озера, граждане Китая строят под видом частных домов под негласное одобрение местных властей.

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Между тем, в 2017 году байкальский природоохранный прокурор Сергей Зенков предлагал даже ограничить въезд на остров Ольхон из-за большого наплыва туристов. Но его слова услышаны не были. Вместо этого российское правительство подписало постановление о 10-кратном сокращении водоохранной зоны Байкала. Этот шаг фактически узаконил незаконное строительство и создал предпосылки для ещё большего наплыва туристов. По прогнозам их количество в 2018 году достигнет миллиона.

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Многочисленные петиции граждан, обеспокоенных этой ситуацией, а также пикеты и митинги пока не услышаны.