Москва, , 17:25 — REGNUM Сотрудника полиции, который обезвредил и задержал мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, представят к награде. Об этом 7 декабря сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Стрельба Alexas_Fotos

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«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после стрельбы преступник попытался скрыться. Однако Домолаев сумел задержать преступника, когда тот уже вышел из здания МФЦ. При этом сотрудник правоохранительных органов не был вооружен в то время, как злоумышленник имел при себе пистолет и нож.

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