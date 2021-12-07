Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует американцам воздержаться от поездок во Францию, Иорданию, Португалию и Танзанию, ссылаясь на опасения, связанные с COVID-19. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Пассажиры

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Центр кассифицирует 83 страны, как опасные для путешествий из-за коронавируса. Недавно в список были добавлены Андорра, Кипр и Лихтенштейн.

Напомним, что 6 декабря Франция заявила, что в преддверии Рождества закроет ночные клубы и ужесточит меры социальной дистанцированности в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 6 января, в силу вступил последний приказ президента США Джо Байдена, требующий от международных туристов, включая американцев, сдавать негативный тест на коронавирус минимум за 24 часа до посадки на самолет в США. При этом статус вакцинации туристов не имеет значени.