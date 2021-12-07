Москва, , 17:19 — REGNUM Мужчина, которого ряд телеграм-каналов и СМИ называли виновником стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, опроверг свое участие в преступлении. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «Baza».

Стрельба Geoffrey Fairchild

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Человек, снимки которого в интернете выдавались за фото убийцы, выложил видео, в котором он заявляет, что даже не находился на месте преступления.

«Я вот собираю кухню. Чё там говорят — это всё ложь», — заявил он в своей видеозаписи.

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