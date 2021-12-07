Москва, , 17:12 — REGNUM Все пострадавшие во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы оценивается как тяжелое. Об этом 7 декабря сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, слова, которой приводит телеграм-канал «Москва о важном».

Анастасия Ракова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, ЧП произошло около 15.00. Подозреваемый в стрельбе пришел в МФЦ, чтобы получить паспорт. Стрельба произошла в зоне «ресепшен». В итоге погибли два человека — охранник и администратор центра госуслуг, еще четыре, включая одного ребенка, пострадали.

«Среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет. На место происшествия незамедлительно прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных», — сказала Ракова.

Трое взрослых находятся в НИИ Склифосовского, а пострадавший во время стредьбы ребенок — в Морозовской больнице, добавила вице-мэр.

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