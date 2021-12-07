Москва, 7 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в России снижается уже более четырёх недель подряд, однако в последнюю неделю темпы снижения замедлились. Об этом этом сообщила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Снижение за предыдущую неделю составило всего 2,9%. Напомню, что неделей ранее было 8,3%, то есть мы наблюдаем замедление темпов снижения», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в целом эпидемиологическая ситуация в России остается напряжённой, и говорить об ослаблении меры профилактики распространения коронавируса пока ещё рано.