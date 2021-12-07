Москва, , 16:52 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек в МФЦ в Москве, сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального управления СКР. Дело возбуждено по двум статьям: о незаконном обороте оружия и об убийстве двух и более лиц.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

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К настоящему моменту СКР располагает следующей информацией: мужчина открыл стрельбу в «помещении государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы». Стрелок использовал огнестрельное оружие.

«От полученных повреждений два человека погибли на месте, — говорится в сообщении. — Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, оказывается необходимая медицинская помощь».

Подозреваемого задержали: 45-летний мужчина будет доставлен в подразделение СКР по Москве «для проведения необходимых следственных действий». На месте ЧП находится руководитель ГУ СКР по Москве Андрей Стрижов.

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