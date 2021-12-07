Ереван, 7 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6006 исследований на коронавирус, из которых 240 дали положительный результат. Об этом 7 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 341 058 носителей коронавируса. Из них 322 406 справились с инфекцией, в том числе 522 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 9477 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9175 пациентов с COVID-19, в том числе 28 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 3308 тестов на коронавирус 95 были с положительным результатом. 778 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли девять пациентов с COVID-19.