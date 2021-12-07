Москва, 7 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Медицинская помощь по лечению коронавирусной инфекции в России останется бесплатной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Он рассказал, что правительство дополнительно направило 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского образования (ОМС).

«Средства пойдут, прежде всего, на лечение пациентов с ковидом. Для людей такая помощь останется бесплатной. И дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны», — сказал Мишустин.