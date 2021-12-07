Москва, 7 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Правительство РФ завершает подготовку обновлённого плана действий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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Мишустин пояснил, что план направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса и включает «не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан».

«Прежде всего, необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объёмы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции. Продолжим поддерживать готовность инфраструктуры здравоохранения по всей России», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что будет продолжена работа по обновлению методических рекомендаций по борьбе с COVID-19.

Мишустин отметил необходимость завершить работу над документом и направить обновлённый план мероприятий президенту.