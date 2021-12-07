Москва, 7 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В России вторую подряд неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Об этом 7 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

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«Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю», — сказал он.

Также глава Минздрава уточнил, что освобождающиеся в настоящее время от пациентов с новым заболеванием койки снова возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями неинфекционного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом.