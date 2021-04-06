Москва, 7 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах России остаётся напряжённой. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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"Ситуация по заболеваемости ковидом в целом по стране остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что положение осложняется из-за появления нового штамма вируса, в связи с чем нет ясности о том, как изменится общая картина.