Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 369 носителей коронавирусной инфекции, что на три человека меньше, чем днем ранее. Об этом 7 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых инфицированных за сутки выявили в городах Тихвин (29), Всеволожск (25), Кириши (23), Кудрово (18), Мурино, Выборг (по 16), Пикалёво (12), Янино-1, Луга, Сланцы (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлен 93 081 зараженный коронавирусом, из них 74 267 человек выздоровели, в том числе 409 пациентов были выписаны за минувшие сутки. Умерло 2833 человека, в том числе пять — за прошедшие сутки, что на шесть случаев меньше, чем днем ранее.