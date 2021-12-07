Таллин, 7 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее доминирующего последний год штамма «Дельта», но болезнь протекает у инфицированных с более легкими симптомами. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп отметила, что пока нет чрезмерных оснований для беспокойства из-за появления «Омикрона».

"Первоначальные данные, которые мы получили, в частности, из ЮАР, показывают, что этот вирус действительно распространяется в два-три раза быстрее «Дельты», — сообщила она.

При этом Сепп отметила, что точной картины распространения нового варианта вируса в Европе пока нет, информация строится исключительно на сообщениях из Африки.

«Те случаи, о которых сообщалось из Африки, и выявленные в Европе случаи показывают, что речь скорее идет о бессимптомном заражении или с легкими симптомами. Сообщений о тяжелых случаях заболевания было очень мало», — сказала Сепп.

По данным медиков, в Африке, в основном, заражаются люди среднего и молодого возраста, этим может объясняться и отсутствие тяжелых случаев заболеваний и смертей, считает представительница Департамента здоровья Эстонии.

В Эстонии установлены два возможных случая заражения «Омикроном». Департамент здоровья проводит дополнительный анализ проб, полученных у зараженных, у которых заболевание проходит с легкими симптомами. Оба инфицированных были ранее вакцинированы от коронавируса.