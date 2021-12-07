Таллин, 7 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Метеорологическая станция в Туду (северо-восточная Эстония) зафиксировала ночью 7 декабря резкое похолодание и мороз ниже отметки в 29 градусов. Об этом сообщил новостной портал ERR.

Мороз

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До — 29 градусов температура упала и в местечке Кяэпа в Йыгеваском уезде. В восточных и юго-восточных уездах Эстонии ночью температура воздуха опустилась до — 26 градусов.

26-градусный мороз в шесть утра во вторник, 7 декабря 2021 года, стоял в Йыгева, Вяйке-Маарья, Отепя, Муствеэ, Тарту, Вильянди и Выру. Всего на один градус теплее было в Йыхви, Тюри и Валга.

Температура воздуха ниже 20 градусов была также в Нарве, Пярну, Куузику, Курессааре и Виртсу. Теплее всего было в Ристна и Рухну — 8 градусов ниже нуля. В Таллине градусник опустился до — 18 градусов.

Отмечается, что столь низких температур на такой обширной территории республики не было много лет.

Во вторник днем в Эстонии сохранится переменная облачность, местами снег. Температура воздуха от — 16 до — 23, местами до — 27, на побережье от — 8 до — 14 градусов.