Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. До Нового года власти Ленинградской области не планируют вводить дополнительные антиковидные ограничения. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам 2021 года сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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Глава региона отметил, что Ленобласть находится в непростой ситуации с COVID-19. Был период, когда треть всего коечного фонда области была выделена под больных коронавирусом. Но система «светофор», которая была введена в 2020 году, когда началась пандемия, показала свою работоспособность.

При введении или смягчении мер региональные власти смотрят не на количество зараженных, а на тяжесть протекания заболевания и количество госпитализаций больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Мы ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и то, мы пошли навстречу детским садам, школам, домам культуры. Проводить праздничные мероприятия можно, если они проводятся безопасно — если у участников есть ПЦР-тесты и QR-коды», — добавил Александр Дрозденко.