Тверь, 7 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Снегопад начался в Тверской области 7 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона. На дороги области для расчистки от снега уже вышли более 300 единиц специализированной техники.

Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

В регионе в связи со снегопадом дорожные службы работают в усиленном режиме. Проводится расчистка от снега и обработка противогололедными материалами автодорог регионального и межмуниципального значения. На дороги выведено более 300 единиц специализированной техники, в случае необходимости её количество будет увеличено.

В Твери в ночь на 7 декабря работало свыше 40 единиц снегоуборочной техники — комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, фронтальные погрузчики, самосвалы. На полигон было вывезено 1047 кубометров снега. Уборка снега продолжается.

По прогнозу, снегопад 7 декабря ожидается в центральных и восточных районах Тверской области. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными.