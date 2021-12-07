Варшава, 7 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Польше достигли пика четвертой волны пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 7 декабря на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В последние несколько недель мы фиксируем примерно одинаковое число суточных заражений — около 20 тысяч в сутки. Эта цифра не растет. Есть основания полагать, что скорее всего мы достигли пика заражений в четвертой волне», — говорится в сообщении.

Недзельский добавил, что «текущая волна оказывается легче предыдущей». По его мнению, это связано с вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге пика четвертой волны пандемии коронавируса. Его ожидают в первой половине декабря текущего года, отметил он.