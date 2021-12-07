Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 38 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 декабря.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 24 женщины в возрасте от 45 лет до 91 года и 14 мужчин в возрасте от 43 до 90 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 8974 человека.