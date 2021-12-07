Тверь, 16 апреля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Тверской области удвоили размер выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Соответствующее решение принял губернатор региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«Считаем, что эти люди внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны, — заявил глава региона. — Они дали нам возможность сегодня жить и работать на нашей земле. Их дело сегодня продолжают участники специальной военной операции. Поэтому забота о наших ветеранах всегда будет нашим приоритетом».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2024 году в Верхневолжье единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат свыше 53 тысяч жителей региона. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны размер единовременной выплаты увеличат вдвое — с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Для граждан, награждённых знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», а также для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов (вдовцов) погибших участников Великой Отечественной войны, родителей и вдов героев Российской Федерации выплата составит 25 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Труженики тыла получат к празднику по 15 тыс. рублей, в прошлом году им предоставлялось по 5 тыс. рублей. Для вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также детей войны размер выплаты увеличат с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.