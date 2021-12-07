Москва, 7 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Совещание по экономическим вопросам проведет с российским правительством 7 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 7 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Очень важное сегодня будет совещание по экономическим вопросам… Регулярное совещание, которое Путин проводит. Мы видим, что по-прежнему очень и очень неспокойная экономика мировая. Давят обстоятельства извне, требует постоянного внимания правительства», — сказал он.

Также Песков уточнил, что и правительство страны постоянно занимается этим вопросом, и глава Российского государства тоже его контролирует.

При этом представитель Кремля добавил, что начальное выступление Путина на этом совещании будет открыто для прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что усиление напряженности в риторике, и, кроме этого, огромное количество «уток» и вбросов в СМИ наблюдают перед грядущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле.