Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Свердловское Заксобрание поддержало проекте федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такое решение было принято 7 декабря на заседании законодательного органа.

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ИА REGNUM

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За проголосовали 38 депутатов. Ещё восемь высказались против.

С основным докладом выступил глава комитета Заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин. Он сообщил о том, что члены комитета рекомендовали парламенту поддержать законопроект, но с некоторыми оговорками. Выступившие затем представители «Справедливой России» и КПРФ раскритиковали проект. Также слово дали представителям общественности, протестующим против системы QR-кодов.

В поддержку законопроекта выступили представители «Единой России», ЛДПР, Федерации профсоюзов Свердловской области и другие. Обсуждение продлилось более полутора часов. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области такая система была введена в конце октября.