Москва, 7 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В среду, 8 декабря, в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что российский лидер также собирается обменяться с главой греческого правительства мнениями по актуальным вопросам повестки дня на международном и региональном уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавровпосетит город Марракеш, расположенный в Марокко.