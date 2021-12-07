Москва, 7 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Россия никогда не собиралась нападать на кого бы то ни было, однако у Москвы есть свои озабоченности и «красные линии». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 7 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

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Песков прокомментировал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате телемоста. Путин, напомнил он, не раз заявлял о поиске с США «хороших предсказуемых отношений».

«Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что президент США Джо Байден заявлял о нежелании признавать какие-то «красные линии», потому эта тема будет обсуждаться на виртуальной встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Путин заявил о беспокойстве из-за возможного расширения инфраструктуры НАТО на Украине. Это одна из потенциальных угроз для безопасности РФ, одна из «красных линий», отметил он. Позднее президент США Джо Байден подчеркнул, что никаких «красных линий» в ситуации с Украиной не признаёт.

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