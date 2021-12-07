Москва, 7 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Виртуальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченная на 7 декабря, предполагает рабочий разговор. Прорывов после него не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, решение двух президентов провести переговоры указывает на то, что они не собираются заводить дело в тупик, а нацелены на обсуждение вопросов. Это происходит в контексте ситуации вокруг Украины, продвижения НАТО на восток и «красных линий», которые усматривает в этом Москва.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящих переговорах главы России и США, как ожидается, обсудят работу дипломатических ведомств и проведут «ревизию женевских договоренностей».

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