Москва, 7 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Усиление напряженности в риторике, и, кроме этого, огромное количество «уток» и вбросов в СМИ наблюдают перед грядущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле. Об этом 7 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Огромное количество «уток» публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что, скажем так, напряженность возрастает в риторике. Но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как могут сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны США повлиять на настроение президента РФ перед разговором.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что президенты все же «никогда не говорят исходя из эмоционального настроя».

«Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров по видеосвязи, которые должны пройти 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в числе прочего обсудят работу дипломатических ведомств двух стран.