Стокгольм, 7 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Ожидается, что в январе 2021 г. в Норвегии будет преобладать новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщается в анализе рисков, опубликованном 7 декабря Национальным институтом общественного здравоохранения (NIPH), передает шведский новостной портал Omni.

Mariamichelle Побережье Норвегии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Согласно сообщению ведомства, ситуация в связи с распространением штамма «Омикрон» в Норвегии очень «серьезная». Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии быстро растет, и за этим следует возрастающая потребность граждан в получении медицинской помощи.

По данным экспертов Национального института общественного здравоохранения, вариант коронавируса «Омикрон», вероятно, будет означать значительно увеличивающееся давление на систему здравоохранения.

По оценке медицинских властей, существует большой риск того, что эпидемия в Норвегии снова усилиться.

«В то же время ведомство пишет, что вероятность того, что новый вариант коронавируса вызовет более серьезное течение болезни, мала», — пишут журналисты.