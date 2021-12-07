Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. За истекшие сутки в стационары Петербурга, лечащие COVID-19, доставили 244 пациента, это на 27 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 7 декабря в региональном оперштабе. Госпитализация с ковидом постепенно снижается параллельно с сокращением суточной выявляемости новых носителей коронавируса.

Елена Молчанова ИА REGNUM Временный госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге

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Однако общее число пациентов в стационарах за сутки выросло. В больницах Петербурга на лечении от COVID-19 сегодня находятся 5956 человек, это на 87 человек больше, чем сутками ранее. Из больниц за 6 декабря выписали всего 74 человека. В реанимационных палатах находится 581 человек (+1 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключено 314 человек (-5).

Всего в городе развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 42,44% от норматива Минздрава России.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 28 371 человек (-126). На карантине находятся 3303 человека (-386), в обсерваторе — 41 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Петербурге снизился на 0,07 ед. и составляет на 7 декабря ровно 1,00 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2381 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 3836 человек, скончался 51 человек.