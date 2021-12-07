Стокгольм, 7 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В связи с тем, что в Швеции растет уровень распространения коронавирусной инфекции, в Агентстве общественного здравоохранения предупредили, что ведомство уже разрабатывает новые ковид-ограничения, а также готово внедрить старые. В свою очередь профессор Бьорн Олсен заявил 7 декабря, что после появления в Швеции штамма «Омикрон» ограничения должны быть введены уже сейчас.

Илья Бесхлебный Зима

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«Зима может стать очень трудной. Рождество и Новый год могут быть очень тяжелыми в этом плане», — считает Олсен.

По его мнению, начать нужно с введения масочного режима.

«Он определенно нужен в помещениях, в том числе в общественном транспорте. Я бы даже сказал, что его нужно будет ввести в школах в долгосрочной перспективе», — отметил он.