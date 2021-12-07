Екатеринбург, 7 декабря 2021, 12:39 — REGNUM Противники федеральных законопроектов о QR-кодов 7 декабря участвуют в заседании Заксобрания Свердловской области. Об этом на заседании сообщила председатель законодательного органа региона Людмила Бабушкина.
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По её словам, среди них представители общественных объединений «Родительский надзор» и «Мы вместе». Они участвуют дистанционно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле здания Заксобрания прошёл пикет с участием противников системы QR-кодов. При этом его участники отказались от бесплатного ПЦР-теста, который бы позволил им принять очное участие в заседании.