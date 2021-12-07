История вопроса

Правительство РФ 12 ноября 2021 года внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест, например, кафе, ресторанов, театров, музеев, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий. Предполагается, что ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. В Госдуме определили, что до 15 декабря региональные заксобрания и исполнительная власть должны выработать позицию по законопроектам и направить свои предложения в нижнюю палату парламента. Инициативы вызвали широкий общественный резонанс, неприятие народа и протесты.