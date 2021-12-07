Москва, 7 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений скончались 94 человека. Об этом 7 декабря сообщает столичный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне коронавирус унёс в Москве 91 жизнь. Суммарная смертность с начала пандемии, по информации штаба, составила в столице 34 853 летальных исхода.

За сутки в Москве выздоровели ещё 2969 ковид-пациентов. С начала пандемии московские врачи выписали 1 795 940 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в Российской Федерации скончались 1182 человека.