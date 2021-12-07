Курск, 7 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Курской области 7 декабря зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 35 меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе был выявлен 78 тыс. 401 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 64 тыс. 736 пациентов, в том числе 283 — за последние сутки.

Скончались 1853 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.