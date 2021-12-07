Краснодар, 7 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 549 новых случаев заражения коронавирусом, данные опубликовал 7 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 6 декабря, сообщалось о 713 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По числу заражений за последние сутки лидирует Краснодар, где подтверждено 187 новых случаев, а также Крыловский район — 28 случаев и Крымский район — 23 случая. Также 22 случая заражения выявлено в Новороссийске, 21 — в Анапе, 19 — в Тихорецком районе, 18 — в Геленджике, по 17 в Выселковском и Ейском районах, по 16 — в Красноармейском районе и в Сочи.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае выявили 104 101 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 79 419 пациентов, не удалось спасти 9 192 человек.

На 7 декабря в стационарах лечатся 5319 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 2909 из них диагноз подтвердили. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 102 жителя, на ЭКМО — шестеро.