Москва, 3 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В российских школах планируют постепенно внедрять курс финансовой грамотности, разработанный Минпросвещения РФ и Центробанком. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

«Мы планируем, что будет отдельный курс, внеучебный, мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением», — сказал Кравцов.

По его словам, отдельные элементы финансовой грамотности внесены в новый курс обществознания.

Кравцов подчеркнул, что учителей отдельно обучат новому курсу, а в педагогических высших учебных заведениях будут преподавать соответствующий предмет.