Минпросвещения и ЦБ РФ разработали курс финансовой грамотности для школ
Москва, 3 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В российских школах планируют постепенно внедрять курс финансовой грамотности, разработанный Минпросвещения РФ и Центробанком. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Obrnadzor.gov.ru
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
«Мы планируем, что будет отдельный курс, внеучебный, мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением», — сказал Кравцов.
По его словам, отдельные элементы финансовой грамотности внесены в новый курс обществознания.
Кравцов подчеркнул, что учителей отдельно обучат новому курсу, а в педагогических высших учебных заведениях будут преподавать соответствующий предмет.