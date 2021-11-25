Казань, , 14:06 — REGNUM Депутаты Государственного Совета Татарии поддержали федеральные законопроекты об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание фракции «Единой России» в Госсовете Татарии Пресс-служба парламента Татарии

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Инициативы, которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, а также на железнодорожном и воздушном транспорте, поддержали 73 парламентария, против высказались семеро депутатов Госсовета.

При этом законопроекты вызвали активную дискуссию среди парламентариев. По мнению Эдуарда Шарафиева (ЛДПР), нельзя путать понятия «вакцинирование» и «получение QR-кода», что вызывает массу неувязок.

«Войдя в общественный транспорт, невакцинированный человек не несет в себе угрозу для вакцинированного, поскольку вакцина действует, и мы это знаем. Мы все завалены обращениями граждан, которые призывают не поддерживать этот законопроект. Я за вакцинацию, но против введения QR-кодов», — подчеркнул депутат.

В свою очередь Игорь Бикеев («Единая Россия») сослался на опыт многих стран, которые вводят подобные меры, и призвал поддержать законопроекты.

Фадбир Сафин (КПРФ) полагает, что законопроекты требуют серьезной доработки.

«Сегодня общество разобщено и напугано. Мы сами и население оказались не готовы, не было нормальной разъяснительной работы. Нельзя делить людей на две группы: не все привитые здоровые и не являются переносчиками инфекции. Не отрегулирован и вопрос контроля», — пояснил свою позицию парламентарий.

«Вместо диалога власть вновь оказывает давление на людей», — поддержал коллегу Альмир Михеев («Справедливая Россия — За правду»).

В то же время ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов («Единая Россия) уверен, что законопроекты нужно поддержать.

«Может ли вакцинированный человек заболеть? Конечно, поскольку может дышать тем же инфицированным воздухом. Но статистика показывает, что вакцина работает… Свобода — это осознанная необходимость, чем больше мы будем медлить с мерами, тем тяжелее будет протекать пандемия. Уже сейчас мы видим 4% летальности», — предупреждает ректор медицинского вуза. Однако он отметил, что, к примеру, в университете есть несовершеннолетние студенты, но как только им исполняется 18 лет, они становятся «вне закона».

«На вакцинацию нужно три недели, а как быть им в этот период? Аналогичная проблема и с людьми, у которых есть медотвод. С момента, когда у них завершается дата предоставления медотвода и на протяжении трех недель (пока идет процесс вакцинации), они также не могут получить QR — код», — указал Созинов.

По словам главы комитета по социальной политике Светланы Захаровой («Единая Россия»), она получила более 4 тыс. обращений граждан, которые высказались против повсеместного введения QR-кодов.

«В то же время сегодня в «красных зонах» республиканских больниц работают 16 тыс. медиков. Они с удовольствием бы написали обращения «за», но им некогда — они спасают жизни наших граждан, QR — коды — это экстренная мера», — заключила она.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин («Единая Россия») напомнил, что «коронавирус не щадит никого, нужны решительные и серьезные меры по всей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, предлагаемые Госдумой законопроекты предполагают введение QR-кодов в общественных местах по всей стране. Однако документ, в случае принятия, будет действовать до 1 июня 2022 года. Региональные парламенты в 30-дневный срок представят отзывы на законопроекты в нижнюю палату российского парламента. Последнее заседание в этом году по данному вопросу в Госдуме состоится 22 декабря.