Москва, 7 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Один депутат Госдумы болеет COVID-19, растет уровень коллективного иммунитета парламентариев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИА REGNUM Госдума

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«Один депутат болеет ковидом, мы с вами начинали, когда болели 12 депутатов», — сказал Володин.

Уровень коллективного иммунитета депутатов Госдумы составляет 94%, лидер по уровню вакцинации и наличию антител — ЛДПР, на втором месте «Единая Росси», СРЗП, КПРФ, «Новые люди».

Уровень иммунитета аппарата Госдумы составляет 99%, сообщил спикер палаты парламента.