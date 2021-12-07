Москва, 7 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в городе выявили 3134 носителя вируса. Общее число заражений с начала пандемии в Москве, выявленных исследованиями, достигло 1 968 947.

Госпитализация потребовалась за сутки 896 ковид-пациентам. На ИВЛ продолжают находиться 553 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России, выявленных исследованиями, за сутки выросло на 31 096.