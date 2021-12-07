Екатеринбург, 7 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 674 случая заражения коронавирусом. Из них 257 приходится на Екатеринбург, сообщает 7 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В регионе по-прежнему происходит снижение числа заболевших ковидом. Днем ранее было зафиксировано 682 случая.

С начала пандемии в регионе выявили уже 184 103 носителя коронавируса. Выздоровели 160 167 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончался 8661 человек.