Кейптаун, 7 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Запрет на выезд из страны для заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» ввели власти ЮАР. Об этом 7 декабря сообщили в южноафриканском посольстве в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — приводит слова представителя дипмиссии ЮАР РИА Новости.

При этом в южноафриканском посольстве отметили, что запрет ряда государств на авиасообщение с ЮАР является вызывающим озабоченность и потому страна ведет переговоры о возможности пересмотра таких решений.

«Хотя мы уважаем право всех стран принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих граждан, мы должны помнить, что эта пандемия требует сотрудничества и обмена опытом. Нашу непосредственную озабоченность вызывает ущерб, который эти ограничения наносят семьям, индустрии путешествий и туризма, а также бизнесу. ЮАР уже начала переговоры со странами, которые ввели запреты на поездки, с целью убедить их пересмотреть свое решение», — пояснили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог из ЮАР Куаррайша Абдул Карим заявила, что людям необходимо научиться жить с новым коронавирусом также, как они уже живут с гриппом.