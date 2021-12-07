Москва, 7 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский нашел ответ на возможные новые санкции США в отношении России из-за Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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"Я думаю, чтобы Байден понял, нам чужие территории не нужны, чужая промышленность не нужна, но есть источник опасности. Поэтому надо договориться», — заявил Жириновский, комментируя предстоящий разговор президентов России и США.

«Если не договоримся, то пугать санкциями не надо. Тогда нам придется напугать так, что в один миг отмените все санкции. Вы обрекать наших людей на лишения, на ухудшение экономического положения не должны», — подчеркнул парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.