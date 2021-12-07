София, 7 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Власти Софии объявили о введении режима экстренной ситуации из-за обильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион Болгарии. Об этом 7 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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По данным софийского муниципалитета, на дороги столицы вышли 168 единиц снегоуборочной техники, а потенциально опасные участки магистралей патрулируют усиленные подразделения представителей автоинспекции. Кроме того, на центральных улицах Софии постоянно дежурят до 10 выездных бригад скорой медицинской помощи, к вспомогательным акциям привлечены сотни волонтеров.

«Ситуация находится под контролем, повода для паники нет», — говорится в официальном заявлении софийской мэрии.

Напомним, непогода бушует в Софии и прилегающих к ней областях Болгарии уже третий день. За это время в указанных регионах выпала месячная норма осадков.