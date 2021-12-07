Москва, 7 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в России, выявленных исследованиями, за сутки выросло на 31 096. Об этом 7 декабря сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наблюдается снижение суточного прироста заражений. Днём ранее, 6 декабря, в стране выявили 32 136 новых случаев. Общее число подтверждённых с начала пандемии в России заражений достигло, по информации штаба, 9 864 845.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва (2573 выявленных случая), Санкт-Петербург (2381) и Подмосковье (2208). В первой пятёрке также оказались Красноярский край и Самарская область.