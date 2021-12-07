Мадрид, 7 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Людям необходимо научиться жить с новым коронавирусом также, как они уже живут с гриппом. Такое мнение 7 декабря высказала эпидемиолог из ЮАР Куаррайша Абдул Карим в интервью испанской газете El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы учимся жить с вирусом, а вирус учится жить с нами. Грипп является хорошим тому примером. На протяжении десятилетий мы знаем, что каждый год он может затронуть нас и что существует вакцина. Туберкулез присутствует уже более века, вирус Эбола носит интермиттирующий (характер)», — сказала она.

«С COVID-19 произойдет то же самое. Нужно научиться сосуществовать с вирусом», — добавила эксперт.

Также эпидемиолог отметила, что теперь известно, что уже переболевший предыдущими штаммами коронавируса, может заразиться его новыми разновидностями, и потому, из-за появления новых вариантов SARS-CoV-2, по ее мнению, остается угроза заболеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» из-за сниженной патогенности может оказаться живой вакциной от нового заболевания.