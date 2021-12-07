Симферополь, 7 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Депутаты Государственного Совета Республики Крым поддержат поправки к федеральному закону о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом журналистам 7 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, этот вопрос депутаты намерены рассмотреть 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Завтра парламент решение примет. Поддержит», — сказал глава Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные законопроекты, предусматривающие введение системы QR-кодов в общественных местах, а также в транспорте, внесло в Государственную думу правительство РФ. В настоящее время законопроекты проходят обсуждение в регионах. Ранее в поддержку данных законопроектов высказалась Общественная палата Республики Крым.