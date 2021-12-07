Мадрид, 7 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Испании объявило о разработке новой стратегии вакцинации от COVID-19, ориентированной на население в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

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Отмечается, что 13 декабря Испания получит первую партию из 1,3 млн детских вакцин, поэтому органы здравоохранения начнут эту кампанию, одновременно призывая граждан вакцинироваться как можно скорее.

Более 90% населения Испании уже имеют полный график вакцинации из двух доз. Однако, по оценкам специалистов, существует около пяти миллионов человек, которые не получили ни одной дозы в силу личного решения.